"Che fine ha fatto Rita Monroe?", cena con delitto a Villa Pardi di Manoppello

L'agenzia Cronosfera - viaggi nel tempo, propone, a grande richiesta, una nuova replica della più scoppiettante Cronocena con Delitto. Siete pronti a vivere un'avventura nei ruggenti anni '20? Appuntamento il 5 gennaio. Info & prenotazioni al 388/6460565 e sul sito Internet di Cronosfera.

Chicago 1920, siamo negli anni del proibizionismo, gli strilloni agli angoli delle vie principali smerciano giornali dai titoli roboanti ai cittadini avidi di notizie. Dopo la morte violenta di Johnny Stompato, Larry Caprice è il padrone indiscusso della città. La stampa lo ha soprannominato "Bling" perché tutto ciò che tocca si trasforma in oro, anche le ragazze che salgono sul palco del suo locale: il "Diamonds". Ma non tutto luccica in questa storia, e la polizia è costretta a occuparsi delle ombre dietro le luci della ribalta quando la ballerina Rita Monroe scompare misteriosamente… La nuova Cronocena con Delitto è un viaggio nel tempo nella scoppiettante atmosfera dei ruggenti anni '20.

Menù: sformatino melanzane, pallotte cace e ove, pizze fritte con varie farciture; lasagna verde della casa con funghi porcini; arista agli agrumi; verdure alla fiamma; panettone farcito con crema chantilly e granella di nocciole; caffè.