Cerimonia di accensione dell’Albero di Natale e spettacolo di danza acrobatica "Molecole"

In occasione della cerimonia di accensione dell’Albero di Natale della città di Pescara, in programma venerdì 8 dicembre alle ore 17 in piazza della Rinascita (piazza Salotto), si terrà lo spettacolo aereo di danza acrobatica “Molecole”, messo in scena dall’omonima e prestigiosa compagnia di caratura mondiale che ha preso parte a manifestazioni quali la cerimonia di candidatura Expo Roma 2030, l’evento per i 100 anni dalla fondazione della Repubblica di Turchia, l’apertura della stagione lirica dell’opera di Belgrado.

Un’iniziativa voluta dall’assessorato al verde, coordinato da Gianni Santilli, in collaborazione con i responsabili e i tecnici della società partecipata Pescara Energia. Sempre nel corso del pomeriggio si svolgeranno spettacoli con parate itineranti delle compagnie di artisti “Astri Bianchi” e Corpi di Stelle” nelle vie del centro commerciale naturale del capoluogo adriatico.

Molto suggestiva, in particolare, sarà la performance della compagnia Molecole, di grande effetto visivo perché interpreta il sogno di volare via con un grappolo di palloncini, che unirà grandi e piccini in un viaggio di fantasia che diviene realtà e stupirà per la semplicità e la capacità di rievocare un mondo immaginario. La danza classica eseguita in volo, unita al movimento acrobatico, immergono infatti l’artista acrobata in una dimensione eterea, magica e fluttuante, che rievoca nello spettatore un elegante movimento sott’acqua.