Capodanno al ristorante del castello di Salle. Una serata accompagnata da un ricco menù e da un brindisi sulle terrazze per osservare i fuochi della vallata. Musica e danze con dj-set. Richiesto il green pass. Info e prenotazioni: 334/3205050.

Il menù prevede l'accoglienza con prosecco e tartine fantasia, poi antipasto del castello caldo e freddo, e cotechino in zuppa di lenticchie e crostini. Come primo, ravioli di ricotta al tartufo bianco in scaglie di tartufo fresco.

Come secondo, arrosto di vitello in crema di castagne con tortino di rape e patate, infine mini buffet di dolci tipici all'esterno accompagnato dal brindisi di mezzanotte. Bevande e vino Chronicon Zaccagnini (una bottiglia ogni 4 persone), caffè e amaro.