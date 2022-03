Solidarietà per l’Ucraina, cena a Montebello di Bertona per una raccolta fondi

La sera di giovedì 31 marzo, nel ristorante 'Valle d'Angelo' di Montebello di Bertona, in contrada Campo delle Piane, l'area vestina si riunirà a cena a sostegno della grave crisi umanitaria in Ucraina. Appuntamento a partire dalle ore 20. Costo per persona: 50 euro. L'evento, organizzato da un gruppo di residenti tra cui inglesi, ucraini e italiani, si prefigge di raccogliere fondi vitali per sostenere il popolo ucraino in questo momento di grande bisogno.

La cittadinanza è pertanto invitata a stringersi simbolicamente in un abbraccio tra culture diverse e a partecipare a questo gesto concreto di solidarietà. Non a caso, a testimonianza dell'incontro tra due mondi differenti, la cena sarà fusion ucraino/italiano e sarà composta da ben sette portate, comprese le bevande, il caffè e i digestivi.

I fondi raccolti durante la serata verranno poi trasmessi alla popolazione dell'Ucraina tramite i canali ufficiali, e quindi ognuno di noi farà la differenza. Per tale motivo sarà fondamentale essere presenti. La cena sarà sostenuta dalle amministrazioni comunali di Montebello di Bertona e Penne, nonché da molte aziende locali.

Alla suggestiva serata, che verrà allietata dall'intrattenimento musicale a cura di Sabrina, interverranno anche alcuni rifugiati ucraini arrivati ??di recente a Penne. Per informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: ucraniasos999@gmail.com, o anche i numeri WhatsApp 351/7225044 (Lucy) e 392/1682850 (Guglielmo).