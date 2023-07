"Cavo orale e sport", se ne parla all'Auditorium Petruzzi

Si intitola "Cavo orale e sport" il corso di educazione continua in medicina che si terrà sabato 8 luglio, dalle ore 8 alle ore 14 nell’Auditorium Petruzzi. L’evento, che si rivolge a medici chirurghi e odontoiatri, vuole evidenziare quanto la salute orale e la performance sportiva possano influenzarsi reciprocamente. Focolai infettivi a livello orale, malocclusioni o parafunzioni masticatorie potrebbero, infatti, incidere sull’attività sportiva e comprometterne i risultati.

Allo stesso tempo la pratica sportiva causa alterazioni biologiche in tutto l’organismo, andando ad influenzare l’equilibrio dell’ecosistema orale, potendo produrre o facendo degenerare patologie già conclamate. Durante l’evento, grazie alla partecipazione di rinomati professionisti, verranno trattati tutti i fattori che possono essere d’aiuto per completare il lavoro eseguito in palestra: la corretta prevenzione, un adeguato trattamento della patologia e dei traumi, un’anamnesi accurata nella visita agonistica, un corretto piano alimentare e i giusti integratori durante le gare.