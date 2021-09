Carlo Cottarelli torna a Pescara: incontro pubblico con Raffaele Bonanni

L'economista Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa, torna a Pescara. Sarà infatti ospite di un appuntamento pubblico che si terrà mercoledì 8 settembre a partire dalle ore 9,30 nell'Aurum.

Nell'occasione, Cottarelli incontrerà Raffaele Bonanni, ex segretario generale della Cisl, per dialogare con lui sulle prospettive di competitività del Paese e di sviluppo delle persone. L'evento verrà moderato dall'onorevole Giulio Cesare Sottanelli, coordinatore politico di Azione in Abruzzo.

