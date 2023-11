Nella biblioteca di Spoltore la presentazione del libro "Il colore del linguaggio"

Sarà presentato il primo dicembre alle 18 nella biblioteca comunale di Spoltore il libro "Il Colore del Linguaggio" di Emanuela Costantini. L'autrice dialoga con Barbara Lenatti per comunicare, come recita il sottotitolo del volume "oltre le parole": l'intenzione è ripartire dalle origini stesse della comunicazione, che è "mettere in comune".

Attraverso la scelta delle parole e dei gesti coloriamo le nostre conversazioni, mentre con le pause e l'intonazione della voce diamo indicazioni importanti sulle intenzioni comunicative". Partendo dalle più note teorie di pragmatica della comunicazione "Il colore del linguaggio. Comunicare oltre le parole" propone una nuova chiave di lettura dei meccanismi relazionali. L'assessore Nada Di Giandomenico:

"Obiettivo di questo viaggio nel mondo della comunicazione è far comprendere le valenze espressive dei colori nel linguaggio. Il saggio è diviso in due parti: la prima è dedicata alle teorie di comunicazione e al linguaggio delle emozioni, la seconda all'influenza e al significato dei colori nelle relazioni e nel marketing. In un tempo così delicato e fragile spiega dove appare evidente la necessità di una comunicazione relazionale emotiva, ci accostiamo ai colori del linguaggio, perché le parole sono importanti. Vogliamo che la biblioteca sia vissuta come luogo d’incontro, scambio culturale e crescita sociale, anche attraverso le presentazioni come questa in grado di interessare alla lettura di autori locali e nazionali”.