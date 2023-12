“Beit Lahm”, presepe itinerante a Montesilvano colle

Si intitola “Beit Lahm” il presepe itinerante che si terrà a Montesilvano colle l’8 dicembre dalle ore 16:30, ad ingresso libero. Gesù rinasce tra guerre pericolose per l’intera umanità, violenze di ogni tipo, specialmente contro le donne. Questo giustifica la presenza delle bandiere della Pace; di uno stendardo con lo slogan “Donna, Vita, Libertà” di Narges Mohammadi, vincitrice nel 2023 del Nobel per la Pace che il regime di Teheran ha rinchiuso nel terribile carcere di Evin per aver condotto battaglie contro la pena di morte e l’obbligo del velo.

Lo stendardo reca un dipinto di Eugéne Delacroix (La libertà guida il popolo). Hanno rilievo nel presepe foto femminili scattate da Greta Buysse e da Letizia Battaglia, tutte donne in preda a uno stato di shock da violenza subita a causa di uomini al pari di animali senza ragione. “Beit Lahm” ha un carattere visionario sognante, ispirato al neorealismo, con lo scopo di rappresentare uomini e ambienti nei loro aspetti reali per mettere in evidenza i problemi di carattere sociale, ma anche diabolici come la tradizione napoletana vuole e a cui si ispira.