La Befana e Pocoyo al Città Sant’Angelo Village Outlet

Il cartellone del Christmas Festival al Città Sant’Angelo Village Outlet prosegue anche nei primi giorni del 2024. Sabato 6 e domenica 7 gennaio ci saranno due imperdibili appuntamenti. Nel giorno dell’Epifania, i bambini potranno incontrare la Befana. A partire dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19, la vecchietta più famosa del mondo, dopo essere scesa dalla sua scopa, sarà comoda sul suo dondolo per ricevere i suoi piccoli amici e giocare insieme al “Memory Game” della Befana.

Domenica 7 gennaio, invece, sarà la volta del meet&greet con la mascotte di Pocoyo. Ci saranno tante uscite della mascotte ufficiale che passeggerà tra il pubblico dalle 10:30 alle 10:55; dalle 11:30 alle 11:55; dalle 12:30 alle 12:55. Nel pomeriggio, invece, dalle 15:00 alle 15:25; dalle 16 alle 16:25; dalle 17 alle 17:25; dalle 18 alle 18:25. Pocoyo è il cartone animato dedicato ai più piccoli, ritenuto il più entusiasmante e vitale degli ultimi anni, perché stimola i bambini a interagire, favorendone la creatività, l’autoconsapevolezza e la fiducia in sé stessi.

“Il 2023 che si è appena concluso - commenta il direttore del Città Sant’Angelo Villlage Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo – ci ha regalato tantissime soddisfazioni. Sia gli eventi estivi sia quelli natalizi hanno riscosso davvero un grande successo. Per questo non potevamo che iniziare l’anno nuovo con la Befana e con la mascotte di Pocoyo. Due appuntamenti che richiameranno l’interesse di tanti visitatori. Poi chiuderemo queste festività con un grandissimo evento con un duo artistico di grande rilievo, proprio per catapultarci alla primavera e alla prossima estate”.