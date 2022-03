Qual è la barriera all’apprendimento? Se ne parla in un webinar

Ti sei mai chiesto come mai mentre studi hai continui alti e bassi e non riesci ad ottenere i risultati che vorresti? Dipende dalla motivazione o c'è dietro qualcos'altro? Come mai troviamo difficoltà nello studiare, non riusciamo a prendere un buon voto o non ricordiamo ciò che abbiamo appena letto? Una conferenza online svelerà alcune incredibili (ma banali) fonti di problematiche legate allo studio per ogni studente e, di conseguenza, per ogni insegnante che prova ad istruirlo.



Verrà svelata la più importante scoperta riguardo l'apprendimento, fatta negli anni '60 e per la maggior parte degli studenti ancora sconosciuta. Pensateci un attimo: in tutto il tempo che avete trascorso a scuola, qualcuno vi ha mai insegnato come studiare qualcosa? Al giorno d’oggi ci sono persone che, quando finiscono la scuola, non sono neanche capaci di leggere o scrivere ad un livello adeguato per mantenere un lavoro o affrontare la vita con successo. È un problema enorme. Non è che sia impossibile imparare le materie di studio, il fatto è che a scuola non insegnano il modo in cui impararle. Questa è la fase mancante di tutta l’istruzione.



Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con la prima e unica tecnologia che insegna come studiare. Egli ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può utilizzare. L’esperto della Tecnologia di studio, Fabio Deriu, martedì 22 marzo delle ore 20:30 terrà su Zoom una conferenza introduttiva gratuita intitolata “Le Tre Barriere allo Studio”. Sarà possibile iscriversi gratuitamente. Per informazioni: