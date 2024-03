All’Aurum un incontro sull’eguaglianza di genere per dire no alla violenza contro le donne

Si terrà l’8 marzo, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, un incontro sul tema: “L’Ue per l’eguaglianza di genere - No alla violenza contro le donne” all’Aurum, iniziativa Ueam sulle tematiche femminili.

A partire dalle ore 9.30 sarà possibile prendere parte all’evento, che ha l’intento di coinvolgere attivamente i ragazzi delle scuole superiori nella discussione sulle azioni che l'Unione Europea promuove per l'uguaglianza di genere e combattere la violenza contro le donne.

L’appuntamento prevede in apertura, l’intervento di Salvatore Di Pino, consigliere delegato alle politiche europee comune di Pescara a cui seguirà “C’è stato un momento”, performance di letteratura e danza, ad opera degli studenti del liceo artistico musicale coreutico “Misticoni Bellisario”.

Mentre, Fabio Petricca, consulente progetti Abruzzo in Europa, illustrerà i provvedimenti europei sull’uguaglianza di genere.

Nella seconda parte della mattinata, ci sarà l’intervento di: Franca Terra, componente della commissione pari opportunità della regione Abruzzo, che affronterà il tema delle violenze e molestie sul posto di lavoro e come comportarsi. In chiusura, è prevista la proiezione del cortometraggio “La preda”, a cura di Arianna Di Tomasso, ideatrice di “Settimo Senso International Filmfestival”, con l’intervento del regista, Pierluigi Di Lallo e l’attrice protagonista, Alessandra Relmi che reciterà un monologo a tema.