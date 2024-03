All’Aterno-Manthoné un open day per celebrare la giornata degli autori europei

In occasione della giornata degli autori europei, promossa dall’Unione, il corso serale dell’istituto pescarese Aterno-Manthoné organizza un open day con la partecipazione di tutte le sue classi e di alcune dei corsi diurni.

L’evento si terrà lunedì 25 marzo. Dopo la presentazione dei corsi di studio per adulti con i relativi sbocchi professionali, si darà inizio alla seconda edizione della giornata degli autori europei.

L'istituto, diretto dalla professoressa Elvira Pagliuca, con questa iniziativa "si propone di avvicinare i giovani al mondo dei libri attraverso incontri coinvolgenti con autori, traduttori e professionisti del settore, offrendo così opportunità preziose di crescita personale e collettiva". (www.erasmusplus.it)

Gli studenti coinvolti dei corsi serali e delle classi III E, III H e V E dei corsi diurni, eseguiranno letture interpretative ad alta voce in varie lingue: Francese, Inglese, Italiano e Spagnolo, passando per Prévert, Kafka, García Lorca, Dickens, Joyce e altri.

Il programma sarà ancora più ricco grazie alla partecipazione di due autori, come previsto dal bando europeo. Margherita Cordova e Marco Fleming dialogheranno con i presenti sui contenuti dei loro rispettivi libri: La bottega magica; 72 piastrelle, 54 passi e A cavalcioni sul muro.

L'iniziativa sarà coordinata dalle docenti referenti Mariadaniela Sfarra e Roberta Polimanti, in collaborazione con le professoresse: Rita Petaccia, Silvana Britti, Simona Paluzzi, Raffaella D'Angelo, Sonia Di Massimo, Manola Di Ruggiero.

Si ricorda che nell'anno scolastico 2024/2025, per i corsi rivolti agli studenti dai 16 ai 90 anni, oltre ai tradizionali indirizzi per futuri Ragionieri e (AFM) e Ragionieri programmatori (SIA), sarà attivo anche l'indirizzo per Geometri (CAT).