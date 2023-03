"Aspettando il 25 aprile", gli eventi organizzati dall'Anpi per la festa della liberazione

L'Anpi di Pescara ha definito il programma delle iniziative previste fino al 25 aprile, giorno in cui si celebrerà la festa della liberazione. Si inizia mercoledì 29 marzo, nella sede di "Lotto '48" in via Quarto dei Mille 45 (Biblioteca Arcobaleno), con la proiezione del docufilm "Com'è Nato un golpe. Il caso Moro", regia di Tommaso Cavallini, produzione L'Eguaglianza Aps; è in programma un dibattito finale con Alberto Marino.

Si prosegue mercoledì 5 aprile, allo Scumm in via delle Caserme 38, con un incontro che vedrà protagonista Andrea Sangiovanni, autore del libro "Specchi infiniti. Storia dei media in Italia dal dopoguerra". Venerdì 14 aprile Amalia Perfetti sarà ospite della Camera del Lavoro, nel Salone Lama, per parlare del volume "Partigiane".

Il percorso di avvicinamento alla festa della liberazione si chiuderà poi giovedì 20 aprile, ancora allo Scumm, con Davide Conti, che affronterà il tema del neofascismo partendo dal suo libro "L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana".