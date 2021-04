Donare il sangue, apertura straordinaria del Centro Trasfusionale domenica 25 aprile

Domenica 25 aprile è in programma un’apertura straordinaria del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara, rivolta come sempre ai donatori di sangue. Ecco cosa afferma la presidente di Fidas Pescara, Anna Di Carlo:

“Anche se il momento che stiamo vivendo tende a isolarci, nessun donatore di sangue è mai veramente solo. In lui battono all’unisono i cuori delle persone che ha aiutato. Noi siamo grati a tutti i nostri donatori e invitiamo chi non lo è ad avvicinarsi alla cultura della donazione”.

Per garantire il distanziamento interpersonale e una maggiore sicurezza sia per i donatori, sia per gli operatori, bisogna prima prenotarsi chiamando il numero Fidas 085/298244. La procedura di prenotazione è attiva ormai da un anno e si è ritenuta necessaria a causa dell’emergenza Covid. Gli spostamenti per effettuare la donazione di sangue sono sempre consentiti.