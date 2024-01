“Alimentazione e salute”, se ne parla con l'esperto di nutrizione Giuseppe Filareto

Si chiama “Alimentazione e salute” l’incontro gratuito organizzato dal biologo Giuseppe Filareto, per gli amici Pino, già presidente regionale dell’Ordine nazionale dei Biologi, professore universitario di Microbiologia, calciatore, filantropo, amante delle grandi sfide sociali. L’appuntamento è per sabato 27 gennaio, alle 17.30, nella sala riunioni della chiesa “Cuore Immacolato di Maria”, gestita da un gruppo di sacerdoti camilliani. I principali promotori, guidati da Filareto, sono l’Associazione dei Calabresi in Abruzzo e l’Associazione sportiva e culturale Emilia Di Nicola.

In programma, dopo i saluti introduttivi di padre Jean, da poco in Italia e proveniente dal Burkina Faso, la lectio di Filareto ed infine il dibattito con i partecipanti. Non è un caso che ci sia un pizzico di Africa anche in questa iniziativa, dato che Filareto vi si reca dal 2005 per portare medicinali e seguire missioni umanitarie.

“Sabato parleremo di come l’alimentazione influisca sulla salute di ognuno di noi - anticipa Filareto - così come l’ambiente circostante. Ma anche dell’importanza dell’attività fisica per il nostro benessere, bastano poche esercizi ma tutti i giorni. E ancora, dei colori delle stagioni a tavola e di come rimanere in forma, a qualsiasi età”. Seguirà un rinfresco salutare a base di frutta e verdura.

“Oltre agli incontri di sensibilizzazione sull’alimentazione, stiamo lavorando ad altre iniziative - aggiunge Filareto - nella biblioteca dedicata alla mia compagna Emilia, che molti ricorderanno prima come segretaria Flc e poi come segretaria generale Cgil. A breve ad esempio, comunicheremo il calendario di concerti che terremo proprio in biblioteca”. Si tratta di uno spazio che nasce grazie alla passione per la lettura e per la condivisione, in nome della cittadinanza attiva. Si trova a San Donato in via Aldo Moro 15/6 a due passi dal campo sportivo San Marco (ampio parcheggio) ed è un'altra prova di come e quanto Filareto si spenda per il prossimo, nella speranza di - parafrasando Calvino - riconoscere chi e cosa in mezzo all’inferno non sono inferno e farlo durare e dargli spazio.