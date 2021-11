"Ai confini dello storytelling" al Fla Festival 2021

Indirizzo non disponibile

Il 18 novembre si terrà per il Fla Festival 2021, nell'ambito di una nuova sezione dedicata al podcasting, un salotto di esplorazione sull'efficacia della parola e del “sound design” come medium per l’apprendimento. Apriranno i lavori i saluti iniziali di Alfonso Orfanelli, presidente Aidp Abruzzo e Molise. Modera Filippo Di Nardo, giornalista e Responsabile delle Relazioni con i Media e Comunicazione Esterna Aidp.

Interverranno Nicola Francescucci, fondatore e ceo di Podchapter, manager con esperienza multisettoriale e passione per le Hr e l'innovazione; Roberto Mancinelli, dg di Manpower Academy, divisione del Gruppo Manpower specializzata in progetti formativi; Andrea Laudadio - Vice President Tim Academy. Sarà possibile partecipare all'evento previa apposita registrazione.