20 € adulti, 10 € ragazzi da 11 a 18 anni. Gratuito per bambini fino a 10 anni

Prezzo 20 € adulti, 10 € ragazzi da 11 a 18 anni. Gratuito per bambini fino a 10 anni

Orario non disponibile

Quando Dal 09/07/2023 al 09/07/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 9 luglio si terrà ad Abbateggio la seconda edizione del Giumentina Fest, festival che unisce teatro, musica, cultura popolare, storia, natura e convivialità. L'evento culminerà nello spettacolo teatrale/musicale "Abruzzo e Nuvole", a cura di CuntaTerra e Arotron, con Massimiliano Fusella, Sebastian Giovannucci, Franco Mannella e Marcello Sacerdote. Un viaggio in cui letteratura e oralità si incontrano, danzando insieme su un orizzonte comune di Teatro e Musica.

Brani letterari tratti da opere di D'Annunzio, Flaiano, Silone, Fante e musiche della tradizione popolare, per dare vita a uno spettacolo che ha il sapore dell'Abruzzo e al contempo non conosce confini. Perché racconta la realtà sfaccettata e profondamente dialettica dell'essere abruzzesi, rappresentando quelle condizioni esistenziali assai umane che risultano familiari a ognuno e che, in fondo, ci accomunano tutti. Prenotazione consigliata: 348/4945829 Adamo.

Programma