Abruzzo dental forum, chiusa con soddisfazione l’edizione 2021

L'evento, tenutosi nel weekend al porto turistico, si candida a diventare un punto di riferimento per il centro sud Italia e non solo. Soddisfatto il presidente dell'Andi Abruzzo, Antonio Tafuri

Si è chiusa con soddisfazione l’edizione 2021 dell'Abruzzo dental forum. L'evento dedicato al settore odontoiatrico, tenutosi nel weekend al porto turistico, si candida a diventare un punto di riferimento per il centro sud Italia e non solo. Nel padiglione Becci, il 1° e 2 ottobre, si sono tenuti incontri e workshop, con espositori e sponsor di rilievo.

Soddisfatto il presidente dell'Andi Abruzzo, Antonio Tafuri: “Abbiamo avuto un calo, certo, per via delle limitazioni legate al contenimento della diffusione del Covid, ma le presenze sono state interessanti e di rilievo. Di fatto, solo a luglio abbiamo avuto la certezza dello svolgimento dell’evento e ci siamo messi subito all’opera per la sua riuscita. I commenti positivi degli espositori, dei partecipanti, ci spronano a lavorare già all’edizione 2022, sempre per ritrovarci nell’eccellenza”.