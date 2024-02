Tredicesima corsa della memoria a Torre de' Passeri con oltre 300 atleti provenienti da tutta la regione

Si terrà nuovamente la corsa della memoria a Torre de' Passeri, la tredicesima edizione di una manifestazione all’insegna dello sport e della solidarietà. L’evento podistico, organizzato dal comune di Torre de' Passeri, patrocinato dal Coni Abruzzo e dalla Uisp Abruzzo, in collaborazione con le associazioni Croce Rossa di Torre de' Passeri, Protezione civile di Lettomanoppello, gruppo Alpini Torre, associazione Pesca sportiva, Torre bike, Pro Loco e Avis comunale, attende 300 atleti provenienti da tutta la regione.

L’evento si terrà domenica 3 marzo e il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Avus, associazione vittime studenti universitari del sisma 2009.

La manifestazione è fortemente voluta dal sindaco Giovanni Mancini e dall'assessore allo Sport, Antonio Caldarelli.

La corsa della memoria prevede una gara podistica di 8,5 chilometri, una passeggiata ludico motoria di 4 chilometri e gare riservate ai bambini e ragazzi da 0 a 15 anni. La logistica è coordinata dall'ex olimpionico e maratoneta Alberico Di Cecco e dall'asd Vini Fantini, presieduta da Anna Masciantonio.

Il raduno è previsto alle ore 8.30 in piazza 6 Aprile 2009 (davanti al municipio) con percorso su via San Rocco, via San Clemente, via Gabriele d'Annunzio, via Luigi Einaudi, via Roma, via Secondo Fara, Vico I di via Fara, via Roma, viale della Repubblica, via Garibaldi, via San Vittorino e ritorno in piazza 6 Aprile 2009. Alle 9.30 avranno inizio le gare giovanili; alle 10 la partenza competitiva di 8,5 chilometri e la Walk Bla Torre, passeggiata competitiva a suon di musica coordinata dalla torrese Paola Di Tommaso. Strade e piazze interessate al percorso podistico saranno chiuse al traffico, con divieto di sosta, sin dalle 8 del mattino.

“La manifestazione coglie i molteplici obiettivi di sensibilizzare alla pratica dell'attività sportiva per migliorare il proprio stile di vita e di promuovere il turismo e l'economia del territorio che si fa conoscere anche per le sue bontà gastronomiche, la storia e le tradizioni. Ma soprattutto, il ricavato dell'evento che coinvolgerà atleti, famiglie e bambini, giovani e meno giovani, sarà devoluto interamente all'Avus 2009, l'Associazione Vittime Studenti Universitari Sisma del 6 Aprile 2009 per sostenere i progetti di aiuto e supporto alle vittime universitarie del terremoto. Sarà una festa che coinvolgerà tutto il paese, i cittadini, le attività imprenditoriali e le realtà associative” affermano il sindaco Mancini e l'assessore Caldarelli.

Il programma della giornata:

8.30 Ritrovo in piazza 6 Aprile 2009 (davanti al municipio di Torre)

9.30 Inizio gare giovanili

10.00 Partenza competitiva di circa 8.5 km e Walk Bla Torre, passeggiata di circa 4 km

11.30 Premiazioni

Tutte le info sui social istituzionali del Comune di Torre de' Passeri.