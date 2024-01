Michele Di Toro e Setak ospiti della webradio della Spray Records

Saranno il pianista Michele Di Toro e il cantautore Setak i protagonisti, mercoledì 3 gennaio, dei due eventi live promossi da Spray Records nella WebRadio istituita dal Comune di Pescara in piazza della Rinascita (ex sede dell’Urban Box).

A partire dalle ore 17 i due artisti saranno ospiti della diretta organizzata nell’ambito delle festività, raccontando la propria arte e proponendo pezzi dal vivo che verranno trasmessi in filodiffusione sulla città oltre che sul link https://n0d.radiojar.com/54w2g5u53quvv?rj-ttl=4&rj-tok=AAABjB-_szIADBzzf3q_1Tbu5g.

“Ancora sino al 6 gennaio – hanno spiegato dalla produzione – sarà operativa la web radio proponendo brani in filodiffusione per accompagnare gli ultimi giorni di shopping natalizio e i primi giorni dei saldi, dunque una forma leggera di intrattenimento. E domani all’interno della programmazione musicale ospiteremo dei momenti live con artisti locali e non solo”.