Dopo l'esibizione a Sanremo Giovanni Allevi verso il sold out per il concerto al teatro Massimo

Grande attesa per il concerto di Giovanni Allevi a Pescara in programma il prossimo 25 febbraio. Appuntamento dalle 18 con la previsione di avere il sold out nel teatro Massimo considerando la grande attesa per l'esibizione del maestro marchigiano che è stato anche ospite durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo.

Particolarmente toccante il monologo che il pianista ha presentato sul palco del teatro Ariston, dove ha raccontato i momenti difficili vissuti a causa della sua malattia (dal 2022 ha combattuto per un mieloma) spiegando proprio come la battaglia per superare il tumore lo abbia cambiato non solo fisicamente ma soprattutto nell'anima, e la forza e la volontà di iniziare un nuovo capitolo della sua vita personale e artistica, dopo essere anche profondamente cambiato e dopo essere stato fermo per due anni a causa delle sue condizioni di salute. E proprio la data del 25 febbraio del suo tour è il recupero di quella prevista il 23 aprile 2022 che fu rinviata. I biglietti (comprensivi di diritti di prevendita) sono in vendita on line nei circuiti e nelle abituali prevendite TicketOne e Ciaotickets