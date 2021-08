Swing on the beach torna a Pescara dal 14 al 16 agosto

Tre giornate di festival con ingresso gratuito, allo stadio del Mare, per lo Swing on the Beach 2021, l’unica rassegna sulla spiaggia e la più longeva d’Italia (dal 2011) dedicata alla Swing Craze. Due serate di grande musica, un seminario internazionale, quattro gruppi da Italia, Svezia e Spagna, due performers e due dj da Lituania e Italia. Organizza l’Italian Swing Dance Society in collaborazione con il Comune di Pescara e l’Eacea (Programma Europa Creativa dell’Unione Europea), all’interno del progetto Swinging Europe.

In questa edizione le band proporranno il Jazz di New Orleans, lo Swing delle big band, lo Swing italiano e il neo-Swing di fine '900, mentre i performers daranno saggi dei diversi stili di ballo. Il documentario sulla vita della regina dello Swing, Norma Miller, e un seminario storico completeranno la tre giorni, lunedì 16 agosto nella sala consiliare del Comune di Pescara.

Questi i gruppi che si esibiranno: Gentlemen & Gangsters (Svezia), The Trouper’s Swing Band (Spagna), Spaghetti Brothers Swing Band (Italia), Billy Bros. Swing Orchestra (Italia). Performers: Arnas & Egle (Lituania), Filippo & Tiziana (Italia). Dj: Alecs DJ (Italia), DJ Rhythm Lord (Lituania). Prenotazione dei posti: www.eventbrite.it. Diretta streaming: www.radiocittapescara.it.

PROGRAMMA COMPLETO

14 agosto ALL DAT’S SWING! – STADIO DEL MARE

20,30 Alecs DJ

21,30 BILLY BROS. Swing Orchestra (I)

22,45 DJ Rhythm Lord

23 GENTLEMEN & GANGSTERS (SE)

15 agosto SUNDAY NITE FAREWELL – STADIO DEL MARE

20,30 Alecs DJ

21,30 SPAGHETTI Brothers (I)

22,30 DJ Rhythm Lord

23 TROUPERS Swing Band (E)

16 agosto EDUCATIONAL SWING CHANNEL - SALA CONSILIARE COMUNE

16,30 Queen of Swing - Documentario su Norma Miller

18 Conferenza Storico/Culturale con Arnas Razgunas e Maurizio Meterangelo

19,30 Brindisi di arrivederci a Swing On The Beach 2022

