Stronger Than All e Corporate Prison all’Hai Bin Rock Festival

Dopo il successo delle prime cinque serate, ad Hai Bin venerdì 26 agosto si esibiranno in concerto gli Stronger Than All e i Corporate Prison, rispettivamente tribute band dei Pantera e degli Alice in Chains. L’ingresso è gratuito.

Gli Stronger Than All nascono nel 2015 come tributo ai Pantera, una delle più importanti band metal degli anni '90, da un’idea di Alessio Coletti (batteria) e Alessandro Coletti (chitarra) ai quali si aggiungono sin da subito Emanuele Pollicino Zazzara (basso) e Simone Evangelista (voce). Dopo diversi live, nel 2016 subentra alla chitarra Massimo Boffa. Nel corso degli anni ? suonano in diversi locali abruzzesi proponendo sul palco una setlist energica e potente.

I Corporate Prison vengono formati nel 2008 dal cantante Davide e dal chitarrista Alessandro, entrambi presi dalla passione per gli Alice in Chains. Dopo molti live tra il 2008 e il 2010 la band decide, all’unanimità, di fermarsi. A distanza di ben 12 anni Davide ed Alessandro riprendono in mano il progetto con una nuova line up, aggiungendo al repertorio “elettrico” anche un set totalmente acustico, messo in scena la prima volta per l’anniversario del ventesimo anno dalla morte del cantante degli Alice in Chains, Layne Stanley. I Corporate Prison sono Davide Febbo (lead vocals, guitar), Alessandro Coletti (lead guitar, back vocals), Francesco Monacelli (bass guitar), Carlo Neri (drums) e Massimo Boffa (session guitarist for Acoustic set).

Così Christian Di Cintio, gestore della birreria Hai Bin, presenta questo nuovo appuntamento dell’Hai Bin Rock Festival 2022: “Eccoci arrivati all’ultimo concerto di agosto, da non perdere assolutamente per ripercorrere la storia di due band fondamentali nella storia della musica, i Pantera e gli Alice in Chains, che hanno influenzato il rock e il metal negli anni '90 e tuttora sono esempi per le rock band attuali. Stay Rock!”. Info: 328/9328836.