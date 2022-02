Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, in concerto al Loft 128

Sabato 19 febbraio serata imperdibile al Loft 128 di Spoltore con Stef Burns e il suo attesissimo concerto "Rock Live". Conosciuto per essere il chitarrista di Vasco, il musicista americano (nato a Oakland, California, il 26 giugno 1959) ha pubblicato diversi album da solista e vanta una carriera costellata di collaborazioni con artisti di caratura mondiale, come Sheila E., famosa per essere stata la percussionista di Prince, i Berlin, autori della colonna sonora del film 'Top Gun' con il brano "Take My Breath Away", Michael Bolton, Ross Valory, bassista dei Journey, Y&T ed Alice Cooper. Si riparte dunque alla grande al Loft (tempio del rock, della birra e del buon cibo) con una serata pazzesca.

Causa sold out, non è più possibile prenotare tavoli per la cena e, di conseguenza, sarà possibile accedere al locale soltanto dopo cena a partire dalle ore 22,30. Nel 1989 Stef ha formato la “Stef Burns Group". Su raccomandazione di Joe Satriani, all'inizio del 1991 ha ricevuto una chiamata da Alice Cooper, che stava cercando un chitarrista. Così Stef ha suonato in "Hey Stoopid" (1991) e "The Last Temptation" (1994), apparendo anche con un piccolo cameo nel film di successo "Wayne’s World - fusi di testa". Vasco Rossi, dopo aver ascoltato il brano "Hey Stoopid" ed averlo visto suonare dal vivo, rimase impressionato dal suo sound e lo contattò per una sessione di registrazione nel 1993: così, dal 1995, Burns è il chitarrista di Vasco.

Nel 1998 ha pubblicato il suo primo album solista "Swamp Tea". Dal 2000, inoltre, suona con la band Huey Lewis & The News. Nel 2004, Stef è stato invitato a suonare al G3 con Joe Satriani, Steve Vai e Robert Fripp. Nel 2005, insieme al chitarrista acustico Peppino D'Agostino, ha pubblicato "Bayshore Road". Del 2008 è invece il disco "World, Universe, Infinity", che contiene una cover di "Little Wing" di Jimi Hendrix. Nel 2012 ha fondato la Stef Burns League, affiancato da Fabio Valdemarin (tastiere), Juan Van Emmerloot (batteria) e Roberto Tiranti (voce e basso, ora sostituito dalla bassista Paola Zadra nei live). Nel 2014 è uscito il disco "Roots & Wings". Nel frattempo ha collaborato con diversi artisti e nel 2016 ha formato i Bgh - Burns, Golinelli, Hunt, con i colleghi Claudio “Il Gallo” Golinelli, bassista di Vasco Rossi, e Will Hunt, batterista degli Evanescence.