Le Sorelle Rossetto in concerto per la rassegna musicale 'Singin’ in the Streets'

Le Sorelle Rossetto, Italian Swing Vocal Trio, si esibirannno a Pescara per la rassegna musicale 'Singin’ in the Streets' sabato 8 agosto. Il trio è formato da Gabriella Profeta, Marta Pietrosanti e Giorgia Bellomo, pronte a raccontarvi le storie delle nostre nonne e delle donne del passato, tra tradizione elettroswing. Ad accompagnarle saranno Gianluca Lusi & Walter Ricci 4tet

Il concerto sarà ad ingresso libero con inizio alle 21,30. Appuntamento in piazza Salotto. Organizzano l’assessorato al turismo e grandi eventi del Comune di Pescara e l'Ente manifestazioni pescaresi.