Il soprano pescarese Chiara Tarquini in concerto a Roma

Il soprano pescarese Chiara Tarquini sarà in concerto a Roma, nell'istituto bulgaro di cultura "Boris Hristoff", proponendo alcune celebri arie d'opera. L'evento, che si terrà il prossimo 1° novembre alle ore 18, è organizzato in collaborazione con il consolato onorario d'Italia a Varna, nella persona del corrispondente consolare Antonio Tarquinio, e ideato dal responsabile cultura Dimitar Stoynov.

Reduce dai successi a Sofia, Chiara Tarquini torna dunque ad esibirsi con un ampio repertorio operistico, sia da solista sia in duetto con il basso Geo Chobanov, e sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Stefan Boyadzhiev del teatro lirico di Varna. Al concerto seguirà una mostra itinerante d'arte il giorno successivo, incentrata sulla lirica nelle arti visive, dal titolo "Il mondo dell'Opera in dipinti".

"Si tratta di un vasto progetto culturale tra Bulgaria e Italia di cui faccio parte, in qualità di cantante lirica, da oltre un anno", spiega Tarquini. "Sono felice della fiducia e della stima che i promotori di questi prestigiosi eventi rinnovano nei miei confronti e orgogliosa di rappresentare la lirica italiana all'estero, dove l'opera è particolarmente apprezzata e presenta un fervido background socioculturale. Grazie a questi appuntamenti ho avuto l'occasione di cantare, pochi giorni fa, di fronte alla regina della lirica mondiale Raina Kabaivanska e di lavorare in diversi concerti con colleghi e musicisti straordinari. La data a Roma è l'ultima del ciclo 2023, ma si preannunciano delle novità per il prossimo anno".