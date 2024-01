I Solisti Aquilani suonano Vivaldi e Bach al teatro Massimo

I Solisti Aquilani si esibiranno giovedì 18 gennaio nel teatro Massimo, per la stagione musicale della società del teatro e della musica "Luigi Barbara", dalle ore 21 con brani di Vivaldi e Bach. Giuliano Carmignola, in alcuni brani, duetterà con il primo violino dei Solisti Aquilani Daniele Orlando. I Solisti Aquilani si avvalgono della direzione artistica di Maurizio Cocciolito. Si prospetta, dunque, un concerto di assoluto prestigio. L'ensemble interpreterà cinque concerti di Antonio Vivaldi e il Concerto in Re Minore per due violini, archi e basso continuo di Johann Sebastian Bach.

Questo il programma: Antonio Vivaldi, Concerto in re maggiore per archi e basso continuo Rv 121; Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo Rv 281; Concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo Rv 523; Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo Rv 149; Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo Rv 232; Johann Sebastian Bach, Concerto in re minore per due violini, archi e basso continuo Bwv 1043.

Il concerto pescarese sarà la prima delle quattro date del tour promosso dal Cidim - Comitato Nazionale Italiano Musica, che vedrà I Solisti Aquilani esibirsi con Giuliano Carmignola e Daniele Orlando a Cosenza, Messina e Lamezia Terme, oltre che a Pescara.