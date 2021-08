I Solisti Aquilani, Ugo Pagliai e Paolo Fresu per la chiusura dello Spoltore Ensemble 2021

Saranno I Solisti Aquilani con Ugo Pagliai e Paolo Fresu con Daniele Di Bonaventura i protagonisti, domenica 22 agosto, della sesta e ultima serata del 39° Spoltore Ensemble. Appuntamento in Largo San Giovanni. Ad aprire le danze, alle ore 21, sarà il Quintetto de I Solisti Aquilani, ossia Rocco Roggia, violino; Daniela Marinucci, violino; Margherita Di Giovanni, viola; Simone De Sena, violoncello; Giovanni Ludovisi, contrabbasso, con Ugo Pagliai e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon con lo spettacolo ‘Buon Compleanno, Astor!’, omaggio ad Astor Piazzolla a 100 anni dalla nascita.

Alle ore 22.30 gran finale con il concerto di Paolo Fresu, alla tromba e flicorno, e Daniele Di Bonaventura, al bandoneon. Un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei. Già insieme con le voci corse del coro A Filetta nel progetto ‘Mistico Mediterraneo’ e dell'omonimo disco pubblicato dalla Ecm, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura si ritrovano qui nella dimensione più ristretta del duo.

I tagliandi sono acquistabili sul circuito www.ciaotickets.com o la sera stessa dell'evento alla biglietteria di Largo San Giovanni, fatto salvo il sold out dei 200 posti a sedere disponibili. Gli spettatori dovranno munirsi di Green Pass e documento in corso di validità da presentare all’ingresso dove, in base alle disposizioni normative anti-Covid, verrà effettuata anche la misurazione della temperatura.

