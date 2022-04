Sold out il concerto di Ultimo a Pescara

Ha raggiunto il sold out la data di Ultimo in programma a Pescara, nello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, il prossimo giovedì 7 luglio. La comunicazione è ufficiale e certifica il crescente successo del cantautore romano, che per il suo imminente tour negli stadi, prodotto da Vivo Concerti, ha già messo a segno il tutto esaurito negli appuntamenti di Modena, Roma, la prima data di Firenze e di Napoli e il doppio appuntamento di Milano. Adesso è toccato anche alla nostra città. Il concerto, come noto, era in programma nell'estate 2020, poi rinviato di un anno per pandemia e slittato ulteriormente al luglio 2022 sempre a causa dell'emergenza Covid. Ma questa volta, finalmente, sarà quella buona.

Detentore di un record unico in Italia, mai prima un artista così giovane aveva portato la propria musica all’interno degli stadi, con una tournée di 15 date Ultimo comincerà a scrivere il nuovo capitolo della storia dei live domenica 5 giugno allo stadio comunale di Bibione. Quella di Pescara sarà l'unica tappa prevista in Abruzzo. La serie di live si concluderà a Milano, stadio San Siro, il 23 e 24 luglio.

Anche a Pescara, dunque, Ultimo canterà sul palco i suoi più grandi successi, che lo hanno portato ad ottenere, in pochissimi anni, 16 dischi d’oro e 51 dischi di platino. Sarà occasione per l’artista di presentare live anche le canzoni presenti in “Solo” (doppio disco di platino), il suo ultimo album nonché il primo lavoro discografico autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, ed “Equilibrio mentale”, canzone che chiude concettualmente il cerchio aperto sul tema della salute mentale, presente in “Solo – Home piano session”, pubblicato il 25 marzo scorso.

Dal 2019 Ultimo è Goodwill Ambassador Unicef e ha deciso che devolverà parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti di "Ultimo Stadi 2022" ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo.