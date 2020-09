Singing in the streets “reloaded”, il programma di sabato 19 settembre comprende i concerti di Rosso Mina e Shade of Blue. I RossoMina sono formati da:

Germana Ricotti alla voce

Fabrizio Paolemilio alla chitarra

Angelo Albano al basso

Dario Agnellini alla batteria

Piergiovanni Ribichini al pianoforte

Gli Shade of Blue, invece, che rileggono in chiave pop jazz i brani di Stevie Wonder, Sting, Michael Jackson e George Benson, sono composti da: