Simple Minds a Pescara nell'estate 2022, torneranno in città dopo 24 anni

Simple Minds a Pescara nell'estate 2022. La band scozzese, infatti, sarà presente al teatro d'Annunzio, per la rassegna "Pescara Jazz & Songs", il 14 luglio del prossimo anno nell'ambito del tour '40 Years of Hits'. Il concerto era inizialmente in programma il 16 luglio 2020 ma è stato rinviato al 15 luglio 2021 per l'emergenza Covid. Ora il nuovo slittamento.



I Simple Minds mancano dall'Abruzzo esattamente da 11 anni (si esibirono al Soundlabs Festival di Roseto nell'agosto 2010) ma vantano anche un precedente a Pescara, dove hanno suonato nel lontano giugno 1998: era il tour di "Neapolis" e la location prescelta fu il glorioso Palagaslini. Jim Kerr e soci, dunque, torneranno in città a 24 anni dall'ultima volta.