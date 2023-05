Silvia Mezzanotte a Pianella per la Festa della Madonna delle Grazie

Silvia Mezzanotte sarà a Pianella domenica 2 luglio per un concerto a ingresso libero in occasione della Festa della Madonna delle Grazie. Appuntamento in via San Nicola alle ore 21,30. Ingresso libero.

Vincitrice di "Tale e Quale Show", la cantante bolognese è una delle voci storiche dei Matia Bazar, ed è tornata a fare la solista dopo la fine della collaborazione con il gruppo genovese a seguito dell'improvvisa scomparsa del leader Giancarlo Golzi. Oggi, comunque, porta ancora avanti un progetto nel ricordo di quella mitica band collaborando con un altro suo illustre ex componente: Carlo Marrale.

In passato, poi, è stata tra i protagonisti di “All together now”, programma di Canale 5 presentato da Michelle Hunziker e J-Ax. Da non dimenticare, infine, lo spettacolo "Regine", che l'ha vista impegnata a interpretare grandi voci femminili, da quelle italiane come Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa, Patti Pravo, Mia Martini, Alice e Giuni Russo, a quelle internazionali come Noa e Gloria Gaynor.

A Pianella l'artista presenterà i brani del suo repertorio personale, ma non mancherà ovviamente un omaggio ai 10 anni di carriera vissuti con i Matia Bazar, all'insegna di successi come "Messaggio d'Amore" (con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2002), "Brivido caldo" e, tornando più indietro, "Vacanze romane" e "Solo Tu".

Silvia Mezzanotte, figura raffinata della musica leggera italiana, è anche una docente sempre più apprezzata e richiesta nelle principali accademie musicali italiane. Lei stessa, inoltre, ha inaugurato in Sicilia, nel settembre 2015, la "The Vocal Academy", accademia dedicata ai professionisti del canto, fondata insieme al polistrumentista Riccardo Russo: una struttura di formazione dotata di modernissimi e avanzati sistemi di ripresa audio-video che fanno da contorno alla nuova, efficace metodologia proposta agli allievi.