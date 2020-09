Roby Facchinetti special guest di "Evolution - la storia dei Pooh"

"Evolution" è nato per raccontare la storia di un artista, oppure di una band, come in questo caso i Pooh in una chiave musicale più classica, con quattro voci, tre femminili, e l'altra maschile, e un corpo di ballo a completare una formazione insolita.

Ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Roby Facchinetti. Appuntamento al porto turistico di Pescara venerdì 11 settembre a partire dalle ore 21,30. Il concerto sarà aperto dal cantautore An To.