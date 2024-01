Rinviato di un mese il concerto della Pfm al teatro Massimo

Gli amanti della Pfm - Premiata Forneria Marconi dovranno aspettare ancora un po' prima di poter applaudire i propri beniamini al teatro Massimo. Il concerto che era in programma venerdì 26 gennaio, alle ore 21, è infatti slittato di un mese. Come si legge in una comunicazione ufficiale, il live "per cause tecnico-logistiche è stato rinviato al 24 febbraio 2024. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data".

Al tempo stesso, tramite i suoi canali social, la Pfm informa che l'appuntamento di Pescara è tutto esaurito e quindi non sono disponibili ulteriori tagliandi. Il tour è prodotto da D&D concerti, mentre la tappa pescarese è organizzata da Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni.

Franz Di Cioccio, cantante e batterista di origini pratolane che pochi giorni fa ha festeggiato 78 anni, salirà sul palco con i suoi consueti compagni di avventura per celebrare i 45 anni della leggendaria serie di esibizioni con cui Fabrizio De Andrè e la Premiata Forneria Marconi girarono l'Italia, riproponendo in chiave rock i principali successi del cantautore genovese. Non a caso, lo spettacolo si chiama "Pfm canta De Andrè anniversary".