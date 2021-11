Rimonda e Bahrami interpretano l'integrale delle Sonate per Violino e Tastiera di Bach

Venerdì 19 novembre la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" presenta un concerto di assoluto spessore internazionale: sul palcoscenico del teatro Massimo si esibiranno il violinista Guido Rimonda e il pianista Ramin Bahrami.

I due musicisti si concentrano sulla musica di Bach e si misurano con un progetto dedicato alla reinterpretazione dell'Integrale delle Sonate per Violino e Tastiera dell'eccelso compositore tedesco. Nel concerto pescarese, prima parte di un percorso che verrà sviluppato in più riprese, Rimonda e Bahrami eseguiranno la Sonata n. 1 in si minore BWV 1014, la Sonata n. 2 in la maggiore BWV 1015 e la Sonata n. 3 in mi maggiore BWV 1016.

Il concerto è realizzato nell'ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica.