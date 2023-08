Tutto pronto per il concerto di Raf allo stadio del mare, Cremonese: "Dal We Love Fest un'offerta eccezionale"

Sarà Raf, nella serata di martedì 22 agosto, il protagonista assoluto dell’undicesimo appuntamento con il We Love Fest, la rassegna di musica e spettacolo ideata dall’assessorato comunale al turismo Alfredo Cremonese. A ospitare il concerto, a partire dalle ore 21, sarà ancora una volta lo stadio del mare. Ingresso libero. Non è la prima volta che il cantante si esibisce gratuitamente a Pescara: si ricordano infatti il suo live del 2 gennaio 2010 in piazza Salotto e, cinque anni dopo, un'esibizione estiva all'Arena del Mare in occasione della Notte Bianca del Mediterraneo.

“Dopo Max Gazzè, quello di domani è il secondo momento di grande spettacolo con la musica italiana – ha sottolineato l’assessore Cremonese – Il We Love Fest nasce con due obiettivi: valorizzare l’estate pescarese con la sua offerta eccezionale nel settore dell’intrattenimento, ricordando che da maggio scorso Pescara ha ospitato rassegne, festival, concerti, manifestazioni di ogni genere e adatti a ogni tipo di pubblico; e poi dare spazio non solo agli artisti già affermati nel campo internazionale, ma anche alle giovani band che infatti per tre serate si sono alternate sul palco dello stadio del mare raccogliendo un incredibile successo di pubblico. E domani si torna a cantare e ballare sulla spiaggia con Raf”.