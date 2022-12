Queen on Fire - The Real Queen Experience ad Hai Bin

Appuntamento imperdibile ad Hai Bin il 9 dicembre con il concerto dei Queen on Fire - The Real Queen Experience, tributo internazionale alla band capitanata da Freddie Mercury. Info e prenotazioni: 328/9317326, 085/4222828.

I Queen on Fire sono apprezzati in tutto il territorio nazionale e vantano diversi tour in Francia, Belgio, Olanda, Svizzera e Malta. Riproducono fedelmente i brani storici dei Queen in un live in cui non possono mancare, fra le tante canzoni della band inglese, “Bohemian Rhapsody”, “I Want To break Free”, “We are the champions” e “Another On Bites The Dust”.

L’impatto scenico è notevole: si viene catapultati negli anni '70/'80 nei quali i Queen dominavano la scena musicale in tutto il mondo. Ove possibile, i Queen on Fire si avvalgono di una struttura scenica simile in scala alla stessa usata dagli stessi Queen a Wembley. I Queen On Fire sono Daniele Fasciani (voce e piano), Marco G. Di Marco (chitarra e voce), Duccio Grizi (basso e voce), Francesco Caprara (batteria).

Così Christian Di Cintio, gestore di Hai Bin, presenta questo appuntamento: “Visto il grande successo riscosso dal Rock Festival che si è svolto ad Hai Bin la scorsa estate, abbiamo pensato di riproporre un format simile e proseguire con i concerti creando così un “Rock Festival Winter Edition”. Nelle serate invernali cena e live saranno quindi le novità proposte da Hai Bin in linea con la proposta culinaria asiatica, affiancata però anche da quella italiana in modo da soddisfare ogni esigenza del nostro pubblico”.