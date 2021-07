Le 4 stagioni interpretate da strumenti tradizionali coreani, spettacolo in streaming gratuito

Le Quattro Stagioni interpretate con melodie e ritmi ispirati dai canti popolari della musica tradizionale coreana e reinterpretati dall’Ensemble di Musica Tradizionale con strumenti musicali tradizionali come l’Agen, uno strumento a sette corde o il danso, un flauto corto di bambù. Questo in sintesi lo spettacolo che sarà trasmesso in streaming gratuito venerdì 30 luglio sul canale YouTube dell'Istituto Culturale Coreano. Lo spettacolo “racconta” in quattro quadri musicali: Primavera - Fiore di Pruno Il pizzicato dello strumento Agen e le armonie del pianoforte con movimenti minimi annunciano l'inizio della primavera, quando il terreno ghiacciato d’inverno si scioglie.

La bella melodia del flauto ricorda il bocciolo del Fiore di Pruno e l’Ensemble di ogni strumento segue la melodia principale del danso per descrivere la splendida bellezza di questo fiore. Estate – Tropea (La storia di un piccolo paese di mare dove le stelle splendono) La melodia racconta il cuore di un bambino che lascia correre la propria immaginazione mentre guarda le stelle seduto su una spiaggia di un piccolo paesino su un'isola. Autunno Kokdu (pupazzi di legno tradizionali coreane) Usando la melodia del burattino Kokdu, si racconta dell’infanzia attraverso la danza delle marionette Kokdu durante una giornata autunnale.

Ogni strumento scambia melodie, creando immagini spiritose e divertenti. Inverno - Nebbia Marina La musica descrive il freddo mare avvolto nella nebbia. Lo spettacolo prevede un ultimo quadro, il Biryu, una canzone che significa "fluire veloce come quando si vola" ed è eseguita con il “Daegeum” (flauto tradizionale) da Lee Chang-Hoon. Si tratta di una canzone originale composta per la prima volta dove viene sottolineato il suono profondo e melanconico di questo strumento tradizionale.