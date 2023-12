Eventi natalizi nelle frazioni spoltoresi: il programma del fine settimana di Capodanno

Continua il ricco programma di eventi natalizi all’interno delle frazioni di Spoltore: nella giornata di giovedì 28 dicembre doppio appuntamento a Santa Teresa, con la tombolata animata delle 17:30 nella scuola primaria di via Nora e il concerto “Voci di Natale” con il maestro Gianni Golini, in programma dalle 20:30 nella parrocchia Santa Teresa d’Avila.

A Caprara la giornata di venerdì 29 dicembre, dopo la tombolata animata prevista nell’ex asilo di via Cavour alle 17:30, vedrà di scena il concerto dei Gospel Christmas Choir nella chiesa parrocchiale dei santi Cosma e Damiano.

Martedì 2 gennaio uno spettacolo di burattini animerà, dalle ore 17, il pomeriggio nella scuola primaria di via Nora. Mercoledì 3, a Villa Raspa, si terrà la tombolata animata nella scuola primaria di via Bari alle 17:30, e alle 20:30 il concerto dei Gospel Sound Machine diretti dal maestro Loris di Gregorio nella parrocchia San Camillo de Lellis.

"Il Natale a Spoltore non è soltanto legato al centro storico, ma coinvolge anche tutte le frazioni del nostro territorio", commenta la sindaco Chiara Trulli. "A renderlo possibile è uno sforzo corale, nato dalla collaborazione con le associazioni locali come la Pro Loco di Caprara e l’associazione La Villa, che teniamo a ringraziare".

“Anche per le festività natalizie abbiamo voluto promuovere iniziative e spettacoli in ogni parte del territorio, per favorire aggregazione e socialità all’insegna del divertimento”, aggiunge l’assessore Nada Di Giandomenico. “Lo spirito del Natale sarà vissuto in armonia grazie a intrattenimenti rivolti ad adulti e bambini”.