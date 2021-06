Uto Ughi inaugura la stagione 2021/2022 della società del teatro e della musica

Saranno due mostri sacri dello spettacolo come Uto Ughi e Gabriele Lavia a inaugurare la stagione 2021/22 della società del teatro e della musica “Luigi Barbara”, al via a ottobre. In programma sette spettacoli teatrali in replica che prevedono, oltre all’apertura con Lavia, alcuni tra i più importanti interpreti del panorama italiano e sarà impreziosita anche da una straordinaria sorpresa finale. La stagione prevede i recuperi delle date annullate per l’emergenza sanitaria nel 2020, vale a dire “Il Nodo” di Johnna Adams con Ambra Angiolini e “Così parlò Bellavista” di Luciano De Crescenzo, interpretato da Geppy Gleijeses e Marisa Laurito.

La stagione musicale proporrà oltre trenta tra concerti e progetti speciali. Si alterneranno formazioni importanti come l’Orchestra Sinfonica di Kiev e nomi di caratura internazionale come Viktoria Mullova (che si esibirà con il figlio, il contrabbassista Misha Mullov-Abbado) e Ramin Bahrami insieme al violinista Guido Rimonda. Per la 21esima edizione di Jazz ’n Fall dedicata a Charlie Parker torna a Pescara il grande jazz con artisti del calibro di John Scofield e Dave Holland, Richard Galliano, Francesco Cafiso con una All Stars, il Duo Dado Moroni e Danny Grissett in “Bird Piano Suite”, Philip Catherine e la poderosa Sax Machine di Bruno Biriaco.

Un ciclo dedicato ad Astor Piazzola, nel centenario dalla nascita, vedrà protagonisti Richard Galliano, il Balletto di Roma con la novità assoluta “Astor” e Laura Morante che racconterà del grande compositore. Non mancheranno progetti speciali pensati per esplorare le possibili convergenze espressive di arti diverse, progetti affidati ad interpreti di grande spessore e riconosciuti per la loro apertura intellettuale. Fra i più interessanti “Gershwin Suite” – progetto multimediale, con immagini e video, dedicato alla vita e alle musiche di George Gershwin – ‘raccontata’ da Gino Saladini, voce recitante, con il Quintetto di Marco Guidolotti; “Pinocchio, libero tutti” di e con Bustric e il duo pianistico Paola Biondi-Debora Brunialti; “Yves Montand, un italiano a Parigi” di e con Gennaro Cannavacciuolo con Quartetto.