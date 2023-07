Al Pescara Liberty Festival arriva Peppe Servillo con il Solis String Quartet

Dopo il grande debutto di lunedì 24 luglio, è tutto pronto per la seconda serata del Pescara Liberty Festival, in programma martedì 25 luglio, con un doppio concerto d’eccezione. Luca Rossi e la sua inseparabile tammorra con tre talentuosi polistrumentisti (Pasquale Ziccardi, Michele Signore e Giovanni Parrillo) alle ore 21 portano all’Aurum "Ballate, racconti e serenate": un concerto, inedito, che parte dall’antica preghiera in lingua napoletana per cedere il passo alla festa collettiva, ritmi e melodie dell'Italia mediterranea.

Subito dopo Peppe Servillo e Solis String Quartet, in "Carosonamente", fanno rivivere sul palco un connubio affascinante tra musica e parole, tra storie vere e credenze popolari nello spettacolo dedicato al grande Renato Carosone. Dai superclassici "Tu vuo’ fa l’americano", "Torero" e "’O sarracino" ai brani carichi d’ironia, come "Pigliate ’na pastiglia", fino alle canzoni melanconiche del dopoguerra. Ingresso gratuito.

Non manca poi "D’Annunzio a Pescara interpretando tutti": la rassegna 2023, nata da un’idea del compianto M° Sergio Rendine e congegnata dalla nuova direzione artistica del M° Eleonora Paterniti, immerge ogni sera il pubblico nei versi del poeta e paroliere Pasquale Panella liberamente tratti dalla novella "La contessa d’Amalfi", con la voce e l’interpretazione di Andrea Bosca, beniamino delle sale cinematografiche e delle platee televisive.

La terza serata del Pescara Liberty Festival è invece in programma mercoledì 26 luglio con il d'Annunzio di Andrea Bosca e Antonio Sorgentone e la sua band, a partire dalle ore 21, sempre all'Aurum. Nel secondo dopoguerra, anche nella musica l’Italia assapora un nuovo modo di vivere, pensare, relazionarsi e suonare che risente del forte impatto con i ritmi e i linguaggi d’oltreoceano. "Volevo fare l’americano" (anche stavolta l'ingresso è gratuito) cattura il pubblico con le contaminazioni della nuova canzone italiana esplosa nei decenni 40/50/60.

Mattatore dello spettacolo è Antonio Sorgentone con la sua band (Riccardo Colasante, Federico Ullo e Gianluca Di Meo). Assaporiamo con loro molti brani famosi, di stampo americano ma dai forti sapori mediterranei: lo swing alla batteria, il walking bass al contrabbasso, mentre la voce intoma scale minori armoniche tutte arabe. Anche domani sera si ripeterà "D’Annunzio a Pescara interpretando tutti" con l’interpretazione di Andrea Bosca.