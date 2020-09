Jazz ’n fall 2020, edizione dedicata al centenario della nascita di Charlie Parker

Torna Jazz ’n fall. Quella del 2020 sarà un'edizione dedicata al centenario della nascita di Charlie Parker e vedrà la partecipazione del Quintetto Confirmation guidato da Francesco Cafiso (foto, 5 novembre), nonchè del trio di Philip Catherine che giungerà dal Belgio in esclusiva italiana (9 novembre).

Ci saranno anche la poderosa Saxes Machine di Bruno Biriaco (4 dicembre) e il duo pianistico formato da Dado Moroni e Danny Grisset, che presenteranno la loro "Bird Suite" messa in piedi per omaggiare Parker (12 febbraio). A causa dell'emergenza Covid-19 saranno programmati due set per ogni concerto, il primo alle 20, il secondo alle 21,30.