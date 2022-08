Tra Battisti e i Muse: Prendila così e Star Collision in scena al We Love Fest

Prendila così (foto) e Star Collision saranno in scena al We Love Fest domenica 21 agosto per una serata da dividere a metà. Si inizierà alle ore 21 con la tribute band di Lucio Battisti, capitanata da Paolo De Carolis. Il nome dei "Prendila così", nati da circa un decennio, rimanda a una canzone di Battisti scritta da lui insieme a Mogol e tratta dall'album "Una donna per amico" del lontano 1978. Il repertorio del gruppo è ricco e variegato con incursioni in tutte le raccolte, relative però solo al mitico e indimenticabile binomio artistico: Mogol/Battisti.

Nel corso dello spettacolo le canzoni eseguite vengono introdotte da un breve cenno sulla loro genesi e con qualche richiamo ai principali fatti di cronaca di quel periodo attraverso un maxi-schermo, sempre alimentato da immagini originalissime. I brani, pur mantenendo una certa fedeltà con gli originali, sono stati talvolta rielaborati con qualche leggera contaminazione rock e blues; da non trascurare, poi, che la voce solista di De Carolis ricorda tantissimo quella, davvero inimitabile, del genio di Poggio Bustone.

Alle ore 22 ci sarà il cambio di palco con l'arrivo degli Star Collision, che omaggeranno i Muse. In scaletta i classici della band inglese, dai primi album agli ultimi successi, portati in scena da Mirco Mastrodicasa, Marino Di Nino, Francesco Cetrullo, Emanuele Giorgetti e Matteo Piastrelloni. Si ripercorrerà tutta la carriera di questa formazione, conosciuta per il suo stile musicale molto eclettico, che raccoglie influenze di più generi come elettronica e rock progressivo, spesso segnati da una vena sinfonica e orchestrale.

Il gruppo degli Star Collision propone uno show unico, ricco di dettagli e di energia, ripercorrendo gran parte della storia dei Muse, dal 1999 a oggi, eseguendo brani quali "Bliss", "Plug In Baby", "Time Is Running Out", "Starlight", "Dead Inside" e molti altri ancora. Lo show è basato sulle setlist che i Muse hanno proposto in tutta Europa nei loro ultimi tour, con qualche piccola chicca per i più sfegatati.