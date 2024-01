Il "giorno dopo" dei Pooh, almeno 30mila presenze nell'area di risulta [FOTO]

L'esibizione dei Pooh nell'area di risulta per il giorno di Capodanno, al netto delle polemiche relative alla logistica e ad alcuni dettagli organizzativi, ha entusiasmato le migliaia di spettatori presenti (almeno 30.000, anche se il sindaco Masci sostiene che ci fossero "circa cinquantamila persone") con una scaletta sull'onda della nostalgia e del ricordo. Musicalmente parlando, il live è stato un "medley" quasi continuo perché ha inanellato brani spesso accorciati rispetto alla loro durata originaria con l'obiettivo di dare spazio al maggior numero possibile di successi. L'unico modo, a ben guardare, per condensare al meglio oltre 60 anni di storia.

In apertura di concerto, la band ha sottolineato che "mancavamo da un po' di tempo da Pescara ma, dopo aver visto tutta questa gente, torneremo presto". Un'evidente boutade, visto che in realtà il tour - salvo annunci clamorosi per i prossimi mesi - si è concluso proprio con la tappa nel capoluogo adriatico. Ed è stato un ulteriore regalo per i fan, come spiegato dal chitarrista Dodi Battaglia: "Questo tour era finito con le date in Canada e negli Stati Uniti, ma poi ci sono stati proposti alcuni concerti, tra cui questo, ai quali sinceramente non abbiamo voluto e potuto dire di no".

I Pooh, infatti, negli ultimi giorni hanno tenuto tre live gratuiti: Messina, Salerno e, appunto, Pescara. Il cantante e tastierista Roby Facchinetti ha ammesso di essere rimasto sorpreso: "Non mi aspettavo questa accoglienza, va oltre ogni immaginazione". Per poi aggiungere: "Mi piace lo slogan 'Pescara nel cuore', vi descrive appieno". Intorno alle 18,30 le danze si sono aperte di fronte alla stazione con "Amici per sempre", seguita da "Canterò per te" e "Noi due nel mondo e nell’anima".

Il ricordo di D'Orazio e Negrini

Prima di introdurre "La donna del mio amico", i quattro ne hanno approfittato per citare Stefano D'Orazio, lo storico batterista mancato nel 2020. Poi, immancabile, è arrivata "Parsifal", spettacolare come sempre: "Una canzone che non è una canzone", l'ha definita ieri sera il bassista Red Canzian. "È una suite, e ormai fa parte della storia del progressive".

Lo stesso Red ha inoltre ricordato che, nel 2023 appena terminato, ha festeggiato i suoi 50 anni con i Pooh, essendo entrato in formazione nel 1973 al posto di Riccardo Fogli. E proprio quest'ultimo è poi uscito sul palco per interpretare con i suoi ritrovati compagni "Vieni fuori", "In silenzio" e "Nascerò con te". Dopo "L'aquila e il falco", un'altra breve commemorazione per chi non c'è più: Valerio Negrini, membro fondatore e autore di tanti testi del gruppo. E subito ecco "Tu dov’eri".

Si assiste, in un suggestivo crescendo, a una vera e propria parata di hits: "Ci penserò domani", "Pierre", "50 primavere", "Uomini soli", "Tanta voglia di lei" (applauditissima), "Dammi solo un minuto", "Pensiero" e "Piccola Katy". Gran finale con "Chi fermerà la musica", per una performance che alla fine è durata poco meno di due ore, entrando di diritto nella storia degli eventi pescaresi.