Peppe Servillo, Alessandro Quarta e Antonio Sorgentone al Pescara Liberty Festival 2023

Alessandro Quarta e l’Orchestra Bruno Maderna, Luca Rossi e Peppe Servillo & Solis String Quartet, Antonio Sorgentone e la sua band, Cristiana Polegri & Roberto Spadoni Ensemble e Stefano Fresi. Questo il menu proposto dall'edizione 2023 del Pescara Liberty Festival, in programma all’Aurum dal 24 al 27 luglio con inizio, per ogni serata, alle ore 21.

Quattro serate all’insegna della bellezza e del divertimento. "D’Annunzio a Pescara interpretando tutti" è il titolo scelto per la terza edizione, che ha la direzione artistica del M° Eleonora Paterniti, in sintonia con il progetto originario del Festival ideato dal compianto compositore Sergio Rendine, legato a Pescara e all’Abruzzo da uno speciale rapporto creativo e sentimentale. Ingresso gratuito.

Si comincia lunedì 24 con Alessandro Quarta, violino solista e maestro concertatore, e l’Orchestra Bruno Maderna, che cattureranno gli spettatori con il loro Omaggio ad Astor Piazzolla. Martedì 25 una serata che vale doppio. Luca Rossi e la sua inseparabile tammorra, accompagnato da tre polistrumentisti d’eccezione (Pasquale Ziccardi, Michele Signore e Giovanni Parrillo) in Ballate, racconti e serenate e Peppe Servillo & Solis String Quartet, in Carosonamente, ci trasporteranno nelle melodie della canzone napoletana popolare e classica, le più celebri come le più antiche.

Mercoledì 23 toccherà a Volevo fare l’americano: Antonio Sorgentone e la sua band fanno esplodere sul palco lo swing della batteria, il walking bass del contrabbasso, le musicalità arabe e mediterranee inconfondibili dell’Italia anni 40/50/60. Giovedì 24 la chiusura sarà affidata a Cristiana Polegri e Roberto Spadoni Ensemble, che faranno risuonare l’Aurum con le sinfonie di colonne sonore tra le più note: It Had Better Be Henry Mancini è un tributo al compositore e direttore d’orchestra americano, un gigante della note sul grande schermo. Ospite speciale sarà il poliedrico Stefano Fresi.