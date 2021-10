L’Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione di Kiev al teatro Massimo

L a stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue venerdì 22 ottobre con il concerto dell' Orchestra Sinfonica della Radio-Televisione di Kiev diretta da Volodymyr Sheiko e con il pianista Giuseppe Andaloro come solista.

Il prestigioso ensemble si misurerà con un programma molto particolare che comprenderà il Concerto in Fa per pianoforte e orchestra e la Rhapsody in Blue di George Gershwin, 'American Salute' di Morton Gould e la Sinfonia n. 9 'Dal nuovo mondo' di Antonin Dvorak. Il concerto si terrà a Pescara ed è realizzato nell'ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del Comitato Nazionale Italiano Musica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...