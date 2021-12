Omaggio acustico a Fabrizio De Andrè alla Briganteria Pub-lic house

Prezzo non disponibile

La Briganteria Pub-lic House presenta una serata imperdibile: sax acustic trio sulle note di Fabrizio De Andrè, il poeta musicista che ci ha lasciato nel 1999 rimanendo, però, sempre nei nostri cuori. Appuntamento sabato 18 dicembre. Prenotate un tavolo chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 320/0568738; per accedere sarà obbligatorio esibire il green pass.

Sarà una gran serata: il cantautore genovese nelle sue opere ha cantato prevalentemente storie di emarginati, ribelli e diseredati, molti suoi testi sono considerati dei veri e propri componimenti poetici e, come tali, inseriti nella gran parte delle antologie scolastiche di letteratura. Il live in programma alla Briganteria, dunque, sarà un ulteriore modo per celebrare l'arte di Faber.