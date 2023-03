Marianna D'Ama al Babilonia per "Oh-no! songwriters"

Formula Up to you (contributo minimo 5 €)

Prezzo Formula Up to you (contributo minimo 5 €)

Marianna D'Ama, featuring Davide Grotta, si esibirà al Babilonia per "Oh-no! songwriters" sabato 1° aprile alle ore 21:30. Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera Arci, rinnovabile al costo di 8 €. Info e prenotazione dei tavoli per la cena al 320/2659801 tramite messaggio WhatsApp.

Marianna è una cantautrice, polistrumentista e produttrice italiana. A quattordici anni abbraccia la sua prima chitarra elettrica, passione approfondita negli anni, cui si accosteranno quella per la produzione ed editing musicale studiati a Londra, e quella per le sonorità degli organi vintage. Dopo la collaborazione in alcune band, nel 2018 debutta con l’autoproduzione “Lip”, un Ep dove si connota con una forte personalità e una vocalità importante, accostata a talenti internazionali come Pj Harvey.

Accanto a lei il polistrumentista Davide Grotta, che la accompagna fedelmente nelle sue avventure musicali sia in termini di produzione che di presentazione live. In assoluto spirito vintage, nel 2019 pubblica il 45 giri “Thee Devil” dal sapore glam-rock, prodotto dall’etichetta discografica Oh-No!Tapes Records, sezione della video label Oh-No!Tapes da lei co-fondata l’anno precedente, che conferma il suo talento compositivo e una voce penetrante dalle reminescenze jazz-blues, ambiente sonoro a lei molto caro.

Produce video per artisti del calibro di Xabier Iriondo (Afterhours), Marco Parente, Paolo Benvegnu, Enzo Moretto (A Toys Orchestra), e collabora come cantante con i newyorkesi The Du-Rites e l’italiano Stella Burns, sino all’incontro con il songwriter blues-folk italo-americano Joseph Martone, voluto da Taylor Kirk, fondatore della celebre band canadese folk Timber Timbre e produttore dell’ultimo album di Martone, eletto miglior disco del 2020 da Rolling Stone Francia.

Nel 2020 Marianna inizia la collaborazione con Joseph, seguendolo nel suo tour in Francia, Spagna e Italia come tastierista, chitarrista e backing vocals, e aprendo per lui diverse date. Nel maggio 2021, mentre un suo nuovo Ep è in preparazione, uno dei brani in esso contenuto - “March 1990” - viene scelto in versione strumentale per uno spot pubblicitario del brand automobilistico Mercedes. Marianna è ambassador per la linea di chitarre spagnola NewVille Guitars.