La "Notte dei Serpenti" farà il bis: via alle audizioni per l'edizione 2024

La Regione Abruzzo ha avviato l’organizzazione della seconda edizione della “Notte dei serpenti”, il concertone diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Un evento che la scorsa estate ha richiamato a Pescara migliaia di persone. Per coinvolgere il maggior numero di artisti abruzzesi sono stati aperti i casting per musicisti e cantanti.



Si tratta di un progetto rivolto a musicisti e cantanti abruzzesi, o di origini abruzzesi, o non abruzzesi ma che amano la terra d’Abruzzo, interessati a partecipare ad un’iniziativa che mira a valorizzare e diffondere la tradizione musicale abruzzese. Le audizioni iniziali si svolgeranno online, seguite da audizioni dal vivo per una selezione finale. Questo il link di riferimento per proporre la propria candidatura.



“Il successo che abbiamo ottenuto con la prima edizione, sia di pubblico in presenza sia di pubblico che ha seguito l’evento sui canali Rai, ci incoraggia per questa seconda edizione. Attraverso le audizioni cerchiamo di coinvolgere tutti coloro che amano la musica, le canzoni e le tradizioni abruzzesi farli diventare i protagonisti sul palco. Siamo sicuri che anche quest’anno la “Notte dei serpenti” bisserà il successo dello scorso anno”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo,