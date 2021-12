Nero Kane apre "Oh-No! Songwriters", rassegna musicale al Babilonia

Formula Up to you (contributo minimo 3 €)

Martedi 7 dicembre inizia "Oh-No! Songwriters", rassegna musicale che presenta una selezione di songwriters italiani dal mood folk nelle sue diverse sfumature, pensata in primis per la presentazione di sei musicisti di caratura internazionale nel territorio dell’Abruzzo, dove l’idea ha preso forma. Sul palco artisti che per vie diverse si sono incrociati nel loro percorso musicale: ogni mese viene presentato un artista diverso che si esibisce in una serie di concerti ravvicinati in locations fisse, inclusi locali e in house concerts.

Un format nato dall’idea di unire il talento, gli intenti e le risorse degli artisti, dei locali e degli ascoltatori, a creare una sorta di sostenibilità intelligente della musica. Apre la rassegna il concerto di Nero Kane, psycho dark folk con base a Milano: primo album (Love In A Dying World, American Primitive, vinile, cd, 2018) registrato a Los Angeles con il produttore Joe Cardamone, attuale collaboratore di Mark Lanegan, un film di cui è protagonista basato sulle sue musiche, girato nei deserti californiani e presentato in musei e gallerie d’arte italiani dalla filmmaker e artista visiva Samantha Stella, con cui si esibisce nei live, e con cui collabora per voce, tastiere e alcuni testi nel secondo album prodotto da Matt Bordin (Tales of Faith and Lunacy, Nasoni Records Berlin, BloodRock, Anacortes, vinile, cd, cassetta, 2020).

Si raccomanda la puntualità. Ingresso con green pass. Sarà possibile rinnovare la tessera Arci per la stagione 2021/2022 al costo di 7 €. Per info e prenotazione tavoli per la cena: 320/2659801 tramite messaggio WhatsApp.